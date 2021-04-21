По состоянию на 21 апреля заявки на получение 8 тысяч гривен компенсаций за карантин подали более 200 тысяч физических лиц — предпринимателей и наемных работников. В то же время из госбюджета выделили средства только на 175 тысяч граждан.

О количестве поданных заявок сообщил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.

По его информации заявки подали 206 тысяч человек.

Как сообщалось, из государственного бюджета на выплаты выделили 1,4 миллиарда гривен.

«В целом ожидается, что услугой воспользуются 175 тысяч граждан. На выплату этой помощи в текущем году из государственного бюджета было направлено 1,4 миллиарда гривен», — говорится в сообщении.

Отметим, заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации начали принимать 19 апреля.