Прием заявок на получение 8 тысяч грн помощи от государства начался 19 апреля. За первый день уже более 116 тысяч украинцев подали заявку на получение помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе Минфина, передает РБК-Украина.

Оформить заявку на получение денежной помощи могут предприниматели и наемные работники, деятельность которых была приостановлена на время пребывания в области «красной» зоне. Для этого необходимо зарегистрироваться через приложение или единый портал государственных услуг «Дія».

Всего на единовременную материальную помощь для предпринимателей и наемных работников от государства в 2021 году из госбюджета было направлено 1,4 миллиард гривен.

В целом ожидается, что услугой воспользуются 1,6 миллионов граждан.

Напомним, в Украине насчитывается 212 547 ФОПов, которые работают в сфере IT – за год их количество выросло на 29 111 человек (на 16%).