Николаевском, Херсонском морских портах и порту «Ольвия» по состоянию на 08:00 22 апреля из-за тумана ограничена лоцманская проводка.

Об этом свидетельствуют оперативные данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).

Другие морские порты работают без ограничений операционной деятельности.

Согласно оперативной сводке АМПУ, гирло «Быстрое» открыто, Бугско-Днепровско-лиманский канал и Херсонский морской канал — закрыты в связи с туманом.

Напомним, Администрация морских портов Украины подвела итоги за январь-ноябрь 2020 года и отметила, что портами Украины за этот период переработано 145,78 миллионов тонн груза. Николаевский морской порт уверенно занял второе место по грузоперевалке и первое место по переработке растительного масла и зерновых.