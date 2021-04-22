Глава конструкторского бюро Луч Олег Коростелев рассказал, чем лучше турецких Bayraktar украинские ударные БПЛА Сокол. В частности, отечественные дроны не зависят от метеоусловий.

Об этом конструктор заявил в программе Security Talks.

По словам изобретателя, беспилотные летательные аппараты эффективно показывают свою работу только при условии хорошей погоды.

Например, в Турции, где производят Bayraktar, в году большинство дней солнечные. Однако в Украине другие погодные условия.

— У нас 60 светлых дней, а остальные дни или низкая облачность, или у нас часто туман, особенно в зоне боевых действий. Особенно осенний, зимний, весенний период – это очень сложные метеоусловия, – сказал глава КБ Луч.

Также он рассказал, что отечественные Сокол-300 «научат» следить за поверхностью земли с помощью «специальных радиосредств обнаружения, которые будут сканировать поверхность».

При этом украинские дроны смогут поражать цели с высоты не менее трех тысяч метров, а дальность полета ракет составит до 10 километров.

В ноябре 2020 года сообщалось, что в 2021 году Украина намерена купить партию турецких беспилотников Bayraktar. Они поступят напрямую украинской армии.

Ранее на «Широком лане» на Николаевщине прошли масштабные учения, во время которых испытали турецкие беспилотники Bayraktar и ракетные комплексы Javelin.