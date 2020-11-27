На полигоне 235-го межвидового центра подготовки военных частей и подразделений «Широкий лан» под Николаевом под руководством Главнокомандующего генерал-полковника Руслана Хомчака прошли масштабные тактические учения.

Об этом сообщает АрміяInform.

Во время занятий военнослужащие одной из механизированных бригад ВС Украины продемонстрировали боевую стрельбу в наступлении в урбанизированной местности, действия малых тактических групп, нанесение сосредоточенного ракетно-авиационного удара и тому подобное.

Особое внимание уделили комплексному применению высокоточного оружия, средств РЭБ, автоматизированных систем управления и другого современного вооружения.

Кроме того, в учениях активно использовали беспилотные летательные аппараты, которые осуществляли разведку и предоставляли целеуказания на поражение целей противника. Также проверены способности беспилотников типа Bayraktar TB2, которые выполнили задание без практического нанесения ударов по целям. Эффективное боевое применение продемонстрировали боевые расчеты противотанковых ракетных комплексов типа «Javelin» и «Стугна».

Также активное участие в учениях принимала авиация Воздушных Сил с участием штурмовой, истребительной и бомбардировочной авиации.

«Одной из особенностей учений стала отработка штурма города с последующим блокированием и уничтожением незаконных вооруженных формирований. Кроме того, в процессе тренировок участники учений отрабатывали учебно-боевые задачи с использованием современной лазерной системы имитации боя, в том числе системы двустороннего огневого контакта «лазертаг», — говорится в сообщении.

Ранее Министр обороны Андрей Таран посетил «Широкий лан» на Николаевщине и анонсировал открытие военного городка в декабре.

Фото: Виталий Панчишин, АрміяInform