Сadillac заявляет о намерениях перейти на электрическую тягу и отказаться от двигателей внутреннего сгорания к 2030 году.

Об этом заявил руководитель Cadillac Рори Харви, пишет РБК-Украина.

Американский автопроизводитель люксовых автомобилей Cadillac отказывается от производства машин с двигателями внутреннего сгорания.

Как сообщается, свой первый электрический кроссовер Cadillac планирует выпустить в 2022 году, а к 2030 году марка планирует полностью отказаться от производства автомобилей на бензиновой тяге сосредоточившись на электрических силовых установках.

Перейти на электрические силовые установки планирует и материнская компания General Motors. Однако Cadillac обещает выполнить эту задачу на пять лет раньше. Первый электромобиль от Cadillac — кроссовер Lyriq планируется выпустить в 2022 году. По данным компании, запас хода нового авто стоимостью 60 тысяч долларов составит около 500 км без подзарядки.

Ранее сообщалось, что британский производитель автомобилей класса люкс Bentley, входящий в группу Volkswagen, полностью прекратит выпуск бензиновых авто и гибридов до 2030 года.