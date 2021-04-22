Европейская комиссия отказалась от закупки дополнительных 100 миллионов доз вакцины от коронавируса, предусмотренных действующим контрактом с фармкомпанией AstraZeneca.

Об этом сообщает Reuters.

По словам спикера Еврокомиссии, крайний срок исполнения опциона уже истек, и ЕС не планирует его исполнять.

Еврокомиссия законтрактовала 300 миллионов доз вакцины AstraZeneca и еще 100 миллионов — в рамках дополнительного заказа.

Проблемы с поставками вакцины от COVID-19 начались в январе 2021 года. AstraZeneca к концу первого квартала доставила в страны ЕС 30 миллионов доз вместо 100 миллионов доз, предусмотренных контрактом с ЕС. Из-за дефицита вакцины проведение кампании по иммунизации в странах ЕС серьезно затормозилось.

В Украине 20 апреля зарегистрировали вакцину AstraZeneca, которая изготовлена на южнокорейской площадке.