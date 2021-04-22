В силу вступил закон про реструктуризацию кредитов в иностранной валюте, акт должен защитить заемщиков, которые брали кредиты при другом курсе гривны, а после агрессии РФ оказались не в состоянии выплачивать ссуду своевременно.

Об этом сообщает Юридическая газета.

Ипотеки в иностранной валюте запрещены еще с 2011 года, однако часть граждан брала кредиты во время бума 2006-2007 годов, после 2014 года они потеряли возможность во-время выплатить долг.

— Поэтому только те заемщики, которые не имели просроченной задолженности по состоянию на 1 января 2014 или погасили ее ко дню реструктуризации, имеют право воспользоваться условиями реструктуризации по закону, а именно: валютные обязательства конвертируются по среднему значению между официальным курсом гривны к иностранной валюте, установленному Национальным банком Украины на день проведения реструктуризации, и официальному курсу гривны к такой иностранной валюте, установленному Национальным банком Украины на дату предоставления кредита , — говорится в сообщении.

Документ предусматривает, что ранее уплаченная неустойка засчитывается в погашение процентов по кредиту. Проценты, начисленные до дня реструктуризации, пересчитываются по ставкам депозитов в соответствующей валюте.

После реструктуризации кредит должен быть погашен в течение 10 лет, проценты по такому реструктурированному кредиту уплачиваются по рыночной ставке в национальной валюте.

Напомним, главный орган банковского регулирования Европейского союза призвал кредиторов незамедлительно признать убытки от ссуд, которые фирмы не смогли выплатить в период эпидемии, предупредив, что иначе это нанесет ущерб восстановлению экономики.