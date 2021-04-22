Николаевский морской порт в январе-феврале 2021 года сократил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24% — до 5,932 млн тонн.
Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), пишут «Порты Украины».
Перевалка экспортных грузов снизилась на 30,6% — до 4,226 млн тонн, каботажных — на 8,9%, до 203,6 тыс. тонн, транзитных — на 0,4%, до 76 тыс. тонн. Перевалка импортных грузов увеличилась на 0,6% — до 1,426 млн тонн.
Перевалка наливных грузов сократилась на 8,7% — до 759,1 тыс. тонн. В частности, снизилась переработка:
Переработка других наливных грузов выросла в 3,2 раза — до 5,5 тыс. тонн.
Перевалка сыпучих грузов снизилась на 27,2% — до 4,43 млн тонн. В частности, сократилась переработка зерна — на 39%, до 2,208 млн тонн.
При этом увеличилась перевалка:
Переработка других сыпучих грузов сократилась на 29,5% — до 760,3 тыс. тонн.
Перевалка тарно-штучных грузов снизилась на 16,3% — до 742,8 тыс. тонн. В частности, сократилась перевалка:
При этом увеличилась перевалка:
Переработка других тарно-штучных грузов выросла в 1,9 раза — до 17,4тыс. тонн.
Николаевский морской порт соединен с морем Бугско-Днепровско-лиманским каналом, проходящим по Днепро-Бугскому лиману и реке Южный Буг. Количество грузовых причалов — 21 (в том числе портопункт Очаков), длина грузового причального фронта — 3,823 километра.
Согласно реестру АМПУ, в порту работают портовые операторы ООО «Днепро-Бугский морской терминал», ООО «Стивидорная компания «Никмет-терминал», ПАО «ГПЗКУ «Николаевский портовый элеватор», ООО «Стивидорная инвестиционная компания», ООО «Новая европейская компания», ООО «Гринтур-ЭКС», ООО «Эвери», ООО «Миконт», ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Нибулон» и др.
Николаевский морской порт в 2020 году сократил грузооборот по сравнению с 2019 годом на 9,9% — до 30,135 млн тонн. Доля порта в грузообороте морских портов Украины составила 18,9% против 20,9% в 2019 году.
Ранее сообщалось, что Николаевский морской порт вошел в топ-5 и занимает второе место по перевалке грузов в Украине.
Николаевский морской порт в январе-феврале 2021 года сократил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24% — до 5,932 млн тонн.
Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), пишут «Порты Украины».
Перевалка экспортных грузов снизилась на 30,6% — до 4,226 млн тонн, каботажных — на 8,9%, до 203,6 тыс. тонн, транзитных — на 0,4%, до 76 тыс. тонн. Перевалка импортных грузов увеличилась на 0,6% — до 1,426 млн тонн.
Перевалка наливных грузов сократилась на 8,7% — до 759,1 тыс. тонн. В частности, снизилась переработка:
Переработка других наливных грузов выросла в 3,2 раза — до 5,5 тыс. тонн.
Перевалка сыпучих грузов снизилась на 27,2% — до 4,43 млн тонн. В частности, сократилась переработка зерна — на 39%, до 2,208 млн тонн.
При этом увеличилась перевалка:
Переработка других сыпучих грузов сократилась на 29,5% — до 760,3 тыс. тонн.
Перевалка тарно-штучных грузов снизилась на 16,3% — до 742,8 тыс. тонн. В частности, сократилась перевалка:
При этом увеличилась перевалка:
Переработка других тарно-штучных грузов выросла в 1,9 раза — до 17,4тыс. тонн.
Николаевский морской порт соединен с морем Бугско-Днепровско-лиманским каналом, проходящим по Днепро-Бугскому лиману и реке Южный Буг. Количество грузовых причалов — 21 (в том числе портопункт Очаков), длина грузового причального фронта — 3,823 километра.
Согласно реестру АМПУ, в порту работают портовые операторы ООО «Днепро-Бугский морской терминал», ООО «Стивидорная компания «Никмет-терминал», ПАО «ГПЗКУ «Николаевский портовый элеватор», ООО «Стивидорная инвестиционная компания», ООО «Новая европейская компания», ООО «Гринтур-ЭКС», ООО «Эвери», ООО «Миконт», ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Нибулон» и др.
Николаевский морской порт в 2020 году сократил грузооборот по сравнению с 2019 годом на 9,9% — до 30,135 млн тонн. Доля порта в грузообороте морских портов Украины составила 18,9% против 20,9% в 2019 году.
Ранее сообщалось, что Николаевский морской порт вошел в топ-5 и занимает второе место по перевалке грузов в Украине.