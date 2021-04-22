Николаевский морской порт в январе-феврале 2021 года сократил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24% — до 5,932 млн тонн.

Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), пишут «Порты Украины».

Перевалка экспортных грузов снизилась на 30,6% — до 4,226 млн тонн, каботажных — на 8,9%, до 203,6 тыс. тонн, транзитных — на 0,4%, до 76 тыс. тонн. Перевалка импортных грузов увеличилась на 0,6% — до 1,426 млн тонн.

Перевалка наливных грузов сократилась на 8,7% — до 759,1 тыс. тонн. В частности, снизилась переработка:

растительного масла — на 0,7%, до 749,6 тыс. тонн;

химических грузов — на 3,4%, до 4 тыс. тонн.

Переработка других наливных грузов выросла в 3,2 раза — до 5,5 тыс. тонн.

Перевалка сыпучих грузов снизилась на 27,2% — до 4,43 млн тонн. В частности, сократилась переработка зерна — на 39%, до 2,208 млн тонн.

При этом увеличилась перевалка:

руды — на 11,5%, до 1,298 млн тонн;

химических грузов и минеральных удобрений — на 15,8%, до 163,6 тыс. тонн.

Переработка других сыпучих грузов сократилась на 29,5% — до 760,3 тыс. тонн.

Перевалка тарно-штучных грузов снизилась на 16,3% — до 742,8 тыс. тонн. В частности, сократилась перевалка:

черных металлов — на 18,2%, до 694,5 тыс. тонн,

в том числе чугуна — в 4,4раза, до 57,1 тыс. тонн.

При этом увеличилась перевалка:

металлопроката — на 5,2%, до 619,3 тыс. тонн,

лома черных металлов — в 2,3 раза, до 18,1 тыс. тонн;

химических грузов и минеральных удобрений — на 3,1%, до 30,8 тыс. тонн.

Переработка других тарно-штучных грузов выросла в 1,9 раза — до 17,4тыс. тонн.

Николаевский морской порт соединен с морем Бугско-Днепровско-лиманским каналом, проходящим по Днепро-Бугскому лиману и реке Южный Буг. Количество грузовых причалов — 21 (в том числе портопункт Очаков), длина грузового причального фронта — 3,823 километра.

Согласно реестру АМПУ, в порту работают портовые операторы ООО «Днепро-Бугский морской терминал», ООО «Стивидорная компания «Никмет-терминал», ПАО «ГПЗКУ «Николаевский портовый элеватор», ООО «Стивидорная инвестиционная компания», ООО «Новая европейская компания», ООО «Гринтур-ЭКС», ООО «Эвери», ООО «Миконт», ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Нибулон» и др.

Николаевский морской порт в 2020 году сократил грузооборот по сравнению с 2019 годом на 9,9% — до 30,135 млн тонн. Доля порта в грузообороте морских портов Украины составила 18,9% против 20,9% в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Николаевский морской порт вошел в топ-5 и занимает второе место по перевалке грузов в Украине.