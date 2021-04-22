Морской порт «Ольвия» в январе-марте 2021 года сократил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 44,2% — до 659,1 тыс.тонн.

Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), пишут «Порты Украины».

Перевалка экспортных грузов снизилась на 36,5% — до 631,1 тыс. тонн, импортных — в 7,2 раза, до 17,1 тыс. тонн, каботажных — в 4 раза, до 4,3 тыс. тонн. Перевалка транзитных грузов составила 0,3 тыс. тонн.

Перевалка сыпучих грузов снизилась в 2,2 раза — до 436,3 тыс. тонн. В частности, сократилась переработка зерна — в 4,1 раза, до 154,6 тыс. тонн.

В то же время увеличилась переработка:

строительных грузов — на 46,5%, до 148,5 тыс. тонн;

химических грузов и минеральных удобрений — на 37%, до 11,5 тыс. тонн.

Перевалка кокса составила 25,1 тыс. тонн.

Переработка других сыпучих грузов увеличилась на 30,8% — до 96,6 тыс. тонн.

Перевалка тарно-штучных грузов увеличилась на 3,9% — 222,8 тыс. тонн. В частности, увеличилась переработка:

металлопроката — на 9,4%, до 215,3 тыс. тонн;

химических грузов и минеральных удобрений — на 0,5%, до 5,9 тыс. тонн.

Контейнерооброт составил 7 TEU. Перевалка контейнеров в весовом выражении составила 0,1 тыс. тонн.

Перевалка других тарно-штучных грузов сократилась в 6,1 раза — до 1,5 тыс. тонн.

СМП «Ольвия» расположен в 25 километрах от Николаева на левом берегу Днепро-Бугского лимана. Количество грузовых причалов — семь, длина грузового причального фронта — 1,53 километра. В порту работают портовые операторы ГП «Стивидорная компания «Ольвия», ООО «ЕВТ Грейн» и ГП «Укроборонсервис».

СМП «Ольвия» в 2020 году увеличил грузооборот по сравнению с 2019 годом на 26,3% — до 3,91 млн тонн. Доля порта в грузообороте морских портов Украины составила 2,5% против 1,9% в 2019 году.

Как сообщалось, Николаевский морской порт в январе-феврале 2021 года сократил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24% — до 5,932 млн тонн.