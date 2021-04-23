Одна из крупнейших криптовалютных бирж Турции заявила, что у нее нет средств на погашение операций. Основатель улетел из страны, полиция объявила его в розыск.

Об этом сообщает Bloombeg.

Неизвестно сколько пользователей биржи Thodex потеряли свои деньги, однако сбежавший 27-летний основатель компании обещает вернуться и выплатить долг инвесторам.

Правительство уже заблокировало счета компании, а полиция проводит ряд обысков в офисах, принадлежащих бирже.

По данным газеты Haberturk, убытки могут достигать 2 миллиардов долларов, а адвокат потерпевших сказал, что деньги, вложенные примерно 390 тысячами активных пользователей, стали «безвозвратными».

Пока власти и клиенты пытались выяснить подробности случившегося, высокопоставленный чиновник в офисе президента Реджепа Тайипа Эрдогана призвал к быстрому регулированию крипторынка.

— Правительство Турции должно принять меры «как можно скорее. Устанавливаются пирамиды. Турция, несомненно, будет проводить регулирование, которое будет соответствовать ее экономике, но также будет следовать глобальным трендам, — заявил старший экономический советник Эрдогана Джемиль Эртем.

Биржа Thodex была частью криптовалютного бума, который привлек легионы турок, стремящихся защитить свои сбережения от безудержной инфляции и нестабильной национальной валюты. Инфляция в марте достигла 16,2%, что более чем в три раза превысило прогнозы центрального банка в 5%. Турецкая лира упала на 10% по отношению к доллару только в первом квартале 2021 года

Основатель биржы Фарух Озер сбежал в Албанию еще во вторник, 21 апреля.

— Я родился как один из трех братьев и сестер государственного служащего, — выпустил заявление Фарух Озер.

Он добавил, что бросил школу. Когда компания столкнулась с финансовыми проблемами, он сказал, что думал либо о самоубийстве, либо о сдаче себя властям, но оба этих варианта означали, что активы клиентов никогда не будут возвращены.\

— Поэтому я решил остаться в живых и бороться, работать и отдать вам свои долги. В тот день, когда я верну весь свой долг, я вернусь в свою страну и предам себя правосудию, — пообещал основатель криптобиржы.

Напомним, Бенджамин Рейнольдс из Манчестера использовал обманную схему для вымогательства биткоинов — за это преступление он должен выплатить 571 миллион долларов.