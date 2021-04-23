Национальный перевозчик «Укрзалізниця»‎ обратился к польской компании Pesa, чтобы та помогла вернуть в строй дизель-поезда по проекту Сity Express.

Об этом сообщает пресс-служба украинского перевозчика.

Сейчас в рабочем состоянии находятся лишь четыре из 14 рельсовых автобусов Pesa, которые эксплуатирует украинская железная дорога. Часть этих поездов используется на маршруте бориспольского экспресса.

Также «Укрзалізниця»‎ пригласила польских коллег к сотрудничеству в рамках проекту City Express, который предусматривает интеграцию железной дороги с городским транспортом.

При этом польская компания заинтересовалась планами на восстановление локомотивов и, при условии надлежащего финансирования, пассажирских поездов межрегионального соединения для украинского перевозчика.

Ранее НикВести сообщали, что Кабинет министров утвердил отчет «Укрзалізниці» за 2019 год и обязал компанию перечислить в госбюджет 749,5 миллиона гривен дивидендов.