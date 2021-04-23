Кабинет министров утвердил отчет «Укрзалізниці» за 2019 год и обязал компанию перечислить в госбюджет 749,5 миллиона гривен дивидендов.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении Кабмина.

Документом поручено утвердить на годовом собрании акционерного общества «Укрзалізниця» годовой отчет компании, а также отчеты набсовета и правления за 2019 год.

Также распоряжением поручено утвердить распределение чистой прибыли "Укрзалізниці" за 2019 год, в частности, направить 30% прибыли в размере 749,5 миллионов гривен на выплату дивидендов в государственный бюджет, а оставшиеся 70% прибыли в сумме 1,75 миллиардов гривен – на покрытие убытков прошлых лет (за вычетом стоимости временного контрольного пункта въезда на «Чонгар» в размере 115,6 миллионов гривен эта сумма составит 1,63 миллиардов гривен).

Выплату дивидендов поручено провести в соответствии с требованиями законодательства не позднее 30 июня 2021 года.

Напомним, ранее «Укрзалізниця» отменила три поезда в направлении Западной Украины по причине низких продаж билетов.