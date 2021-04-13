«Укрзалізниця» отменила три поезда в направлении Западной Украины по причине низких продаж билетов.

Об этом сообщается на сайте УЗ.

С 13 апреля отменен поезд №29/30 Киев-Ужгород (шесть вагонов, наполненность на 11-25 апреля - 2%) и № 5/6 Ужгород-Херсон (шесть вагонов, наполненность с 11 по 25 апреля - менее 1%). С 14 апреля также будет отменен поезд №243/244 Киев-Рахов (11 вагонов, наполненность с 11 по 25 апреля - 7%).

Пассажирам отмененных рейсов компенсируют полную стоимость билета. Эти поезда могут восстановить, как только пассажиропоток увеличится до приемлемого уровня.

— «Укрзалізниця» мониторит пассажиропоток на ежедневной основе и готова мгновенно восстанавливать рейсы в случае повышения спроса на уже существующие альтернативные маршруты, а также добавлять поезда к майским праздникам и летнему туристическому сезону, — сказано в сообщении компании.

Сейчас в расписание добавлен поезд № 77/78 Харьков - Мариуполь, № 119/120 Львов - Запорожье, № 719/720 Харьков - Киев, а также увеличена периодичность курсирования поезда № 19/20 Попасная - Киев (по четным дням недели).

Напомним, «Укрзалізниця» восстановила полноценное курсирование поездов в Закарпатскую область с 11 апреля.