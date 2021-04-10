«Укрзалізниця» с 11 апреля 2021 года восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего следования в Закарпатскую область.

Об этом сообщила пресс-служба «УЗ».

— Это стало возможным, благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, согласно которому с 00:00 11 апреля в области отменяется красный уровень эпидемической опасности, — говорится в сообщении.

Так, восстанавливается курсирование по полноценному маршруту таких поездов:

№45 / 46 Ужгород-Лисичанск (отправлением с 11 апреля из Лисичанска, с 12 апреля - из Ужгорода);

№81 / 82 Ужгород-Киев (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля - из Ужгорода);

№357 / 358 Киев-Рахов (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля - из Рахова);

№17 / 18 Харьков-Ужгород (с 11 апреля из Харькова, с 12 апреля - из Ужгорода);

№15 / 16 Харьков-Рахов (с 12 апреля из Харькова, с 13 апреля - из Рахова);

№4 / 3 Запорожье-Ужгород (с 12 апреля из Запорожья, с 13 апреля - из Ужгорода);

№107 / 108 Одесса-Ужгород (из Одессы с 11 апреля, с 12 апреля - из Ужгорода);

№13 / 14 Киев-Чоп, Солотвино-Киев (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля - из Солотвино и Чопа);

№134 / 133 Николаев-Рахов (с 12 апреля из Николаева, с 14 апреля - из Рахова);- №26 / 25 Одесса-Рахов (с 11 апреля из Одессы, с 12 апреля - из Рахова).

Продажа железнодорожных билетов в указанный регион и из него будет восстановлена 10 апреля с 18:00.