«Укрзалізниця» с 11 апреля 2021 года восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего следования в Закарпатскую область.
Об этом сообщила пресс-служба «УЗ».
— Это стало возможным, благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, согласно которому с 00:00 11 апреля в области отменяется красный уровень эпидемической опасности, — говорится в сообщении.
Так, восстанавливается курсирование по полноценному маршруту таких поездов:
Продажа железнодорожных билетов в указанный регион и из него будет восстановлена 10 апреля с 18:00.
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«Укрзалізниця» с 11 апреля 2021 года восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего следования в Закарпатскую область.
Об этом сообщила пресс-служба «УЗ».
— Это стало возможным, благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, согласно которому с 00:00 11 апреля в области отменяется красный уровень эпидемической опасности, — говорится в сообщении.
Так, восстанавливается курсирование по полноценному маршруту таких поездов:
Продажа железнодорожных билетов в указанный регион и из него будет восстановлена 10 апреля с 18:00.