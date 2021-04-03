«Укрзалізниця» продолжает выполнять специальные рейсы для безопасного вывоза пассажиров из «красных зон» карантина. Один из таких рейсов следует по маршруту Николаев — Рахов (через Белую Церковь и Львов). Продажа билетов на эти рейсы открыта.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Сегодня, 3 апреля, курсируют такие спецрейсы:

Поезд № 1/2 Константиновка — Ивано-Франковск, 3/4 Ужгород — Запорожье, 5/6 Херсон — Ужгород, 7/8 Киев — Черновцы и обратно, 13/14 Киев — Солотвино и обратно, 15/16 Рахов -Харьков, 17/18 Харьков — Ужгород, 25/26 Одесса — Рахов, 29/30 Киев — Ужгород, 45/46 Лисичанск — Ужгород, 81/82 Киев — Ужгород и обратно, 107/108 Одесса — Ужгород и обратно, 129/130 Кременчуг — Ивано-Франковск, 149/150 Полтава-Ворохта, 133/134 Николаев-Рахов и обратно, 135/136 Черновцы-Одесса, 143/144 Ворохта-Киев, 243/244 Киев-Рахов, 357/358 Киев-Рахов и обратно, 749/750 Киев-Ивано-Франковск и обратно

В воскресенье, 4 апреля, будут курсировать такие спецрейсы:

Поезд № 1/2 Ивано-Франковск — Константиновка, 3/4 Запорожье-Ужгород, 5/6 Ужгород-Херсон, 7/8 Черновцы-Киев, 13/14 Солотвино-Киев, 15/16 Харьков-Рахов, 17/18 Ужгород-Харьков, 25/26 Рахов-Одесса, 29/30 Ужгород-Киев, 45/46 Лисичанск-Ужгород, 81/82 Ужгород-Киев, 107/108 Ужгород-Одесса, 117/118 Черновцы-Киев, 129/130 Ивано-Франковск-Кременчуг, 149/150 Ворохта-Полтава, 135/136 Одесса-Черновцы, 143/144 Киев-Ворохта, 243/244 Рахов-Киев, 357/358 Рахов-Киев, 749/750 Ивано-Франковск — Киев

В понедельник, 5 апреля, будут курсировать такие спецрейсы:

Поезд № 1/2 Константиновка-Ивано-Франковск, 3/4 Ужгород-Запорожье, 5/6 Херсон-Ужгород, 15/16 Рахов-Харьков, 117/118 Киев-Черновцы, 133/134 Рахов-Николаев, 143/144 Ворохта-Киев.