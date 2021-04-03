За прошедшие сутки, 2 апреля, в Украине зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом с начала пандемии — 20 341 новый случай.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Предыдущий «рекорд» был установлен 1 апреля — 19 893 новых случаев.

За 2 апреля заболели 809 детей и 473 медработника. Всего 2 апреля с коронавирусом госпитализировали 5 186 человек. Умерли 396 человек. Выздоровели от COVID 9 166 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2 053), Львовской (1 538), Одесской (1 521), Харьковской (1 470) и Днепропетровской (1 433) областях.

За сутки првели 128 492 тестирований на выявление инфекции (в частности методом ПЦР — 58 951, методом ИФА — 23 084, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 46 457).

За все время пандемии в Украине заболел уже 1 731 971 человек, из них 1 342 536 выздоровели. Всего от коронавируса скончались 34 075 людей.

Напомним, что в Николаеве с сегодняшнего дня, 3 апреля, усиливают карантинные ограничения в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.