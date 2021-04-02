За сутки в Украине зафиксировали 19 893 новых случаев коронавирусной болезни. Это наибольшее количество заболевших с начала пандемии на территории страны.
За последние сутки болезнь не смогли преодолеть 433 человека, информирует Министерство здравоохранения Украины.
В больницы с диагнозом COVID-19 попали 5 040 человек, выписаны из больниц — 4 413 человек. Выздоровели — 10 287 человек.
Всего было проведено 128 727 тестов, из них: методом ПЦР — 58 944, методом ИФА — 22 564.
Ситуация по регионам:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.
Киев — 1164 случая;
Винницкая область — 815 случаев;
Волынская область — 522 случая;
Днепропетровская область — 1178 случаев;
Донецкая область — 852 случая;
Житомирская область — 855 случаев;
Закарпатская — 389 случаев;
Запорожская область — 755 случаев;
Ивано-Франковская область — 415 случаев;
Киевская область — 1156 случаев;
Кировоградская область — 166 случаев;
Луганская область — 187 случаев;
Львовская область — 1668 случаев;
Николаевская область — 456 случаев;
Одесская область — 1608 случаев;
Полтавская область — 693 случая;
Ровенская область — 635 случаев;
Сумская область — 786 случаев;
Тернопольская область — 710 случаев;
Харьковская область — 1494 случая;
Херсонская область — 221 случай;
Хмельницкая область — 1351 случай;
Черкасская область — 768 случаев;
Черновицкая область — 466 случаев;
Черниговская область — 583 случая.
Ранее сообщалось, что в двух областях Украины лабораторно подтвердили «южноафриканский» штамм коронавируса. При этом «британский» штамм выявили во всех областях.
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За сутки в Украине зафиксировали 19 893 новых случаев коронавирусной болезни. Это наибольшее количество заболевших с начала пандемии на территории страны.
За последние сутки болезнь не смогли преодолеть 433 человека, информирует Министерство здравоохранения Украины.
В больницы с диагнозом COVID-19 попали 5 040 человек, выписаны из больниц — 4 413 человек. Выздоровели — 10 287 человек.
Всего было проведено 128 727 тестов, из них: методом ПЦР — 58 944, методом ИФА — 22 564.
Ситуация по регионам:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.
Киев — 1164 случая;
Винницкая область — 815 случаев;
Волынская область — 522 случая;
Днепропетровская область — 1178 случаев;
Донецкая область — 852 случая;
Житомирская область — 855 случаев;
Закарпатская — 389 случаев;
Запорожская область — 755 случаев;
Ивано-Франковская область — 415 случаев;
Киевская область — 1156 случаев;
Кировоградская область — 166 случаев;
Луганская область — 187 случаев;
Львовская область — 1668 случаев;
Николаевская область — 456 случаев;
Одесская область — 1608 случаев;
Полтавская область — 693 случая;
Ровенская область — 635 случаев;
Сумская область — 786 случаев;
Тернопольская область — 710 случаев;
Харьковская область — 1494 случая;
Херсонская область — 221 случай;
Хмельницкая область — 1351 случай;
Черкасская область — 768 случаев;
Черновицкая область — 466 случаев;
Черниговская область — 583 случая.
Ранее сообщалось, что в двух областях Украины лабораторно подтвердили «южноафриканский» штамм коронавируса. При этом «британский» штамм выявили во всех областях.