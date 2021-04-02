За сутки в Украине зафиксировали 19 893 новых случаев коронавирусной болезни. Это наибольшее количество заболевших с начала пандемии на территории страны.

За последние сутки болезнь не смогли преодолеть 433 человека, информирует Министерство здравоохранения Украины.

В больницы с диагнозом COVID-19 попали 5 040 человек, выписаны из больниц — 4 413 человек. Выздоровели — 10 287 человек.

Всего было проведено 128 727 тестов, из них: методом ПЦР — 58 944, методом ИФА — 22 564.

Ситуация по регионам:

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.

Киев — 1164 случая;

Винницкая область — 815 случаев;

Волынская область — 522 случая;

Днепропетровская область — 1178 случаев;

Донецкая область — 852 случая;

Житомирская область — 855 случаев;

Закарпатская — 389 случаев;

Запорожская область — 755 случаев;

Ивано-Франковская область — 415 случаев;

Киевская область — 1156 случаев;

Кировоградская область — 166 случаев;

Луганская область — 187 случаев;

Львовская область — 1668 случаев;

Николаевская область — 456 случаев;

Одесская область — 1608 случаев;

Полтавская область — 693 случая;

Ровенская область — 635 случаев;

Сумская область — 786 случаев;

Тернопольская область — 710 случаев;

Харьковская область — 1494 случая;

Херсонская область — 221 случай;

Хмельницкая область — 1351 случай;

Черкасская область — 768 случаев;

Черновицкая область — 466 случаев;

Черниговская область — 583 случая.

Ранее сообщалось, что в двух областях Украины лабораторно подтвердили «южноафриканский» штамм коронавируса. При этом «британский» штамм выявили во всех областях.