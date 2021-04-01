В двух областях Украины лабораторно подтвердили «южноафриканский» штамм коронавируса. При этом «британский» штамм выявили во всех областях.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире «Украина 24», пишет РБК-Украина.
— Вчера вечером получили данные из Лондона. По всем областям он («британский» штамм, — прим.) зафиксирован. Более того, в двух областях «южноафриканский» штамм. Это два штамма, которые являются более агрессивными, — заявил Максим Степанов.
По словам Максима Степанова, эти штаммы более агрессивны и меняют клиническую картину, и врачам сейчас тяжелее из-за большего количества тяжелых случаев COVID-19.
Напомним, мутировавший штамм коронавируса, который выявили в Южно-Африканской Республике в конце прошлого года, распространяется на 50% быстрее, чем большинство других известных разновидностей вируса.
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В двух областях Украины лабораторно подтвердили «южноафриканский» штамм коронавируса. При этом «британский» штамм выявили во всех областях.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире «Украина 24», пишет РБК-Украина.
— Вчера вечером получили данные из Лондона. По всем областям он («британский» штамм, — прим.) зафиксирован. Более того, в двух областях «южноафриканский» штамм. Это два штамма, которые являются более агрессивными, — заявил Максим Степанов.
По словам Максима Степанова, эти штаммы более агрессивны и меняют клиническую картину, и врачам сейчас тяжелее из-за большего количества тяжелых случаев COVID-19.
Напомним, мутировавший штамм коронавируса, который выявили в Южно-Африканской Республике в конце прошлого года, распространяется на 50% быстрее, чем большинство других известных разновидностей вируса.