Новый мутировавший штамм коронавируса, который выявили в Южно-Африканской Республике в конце прошлого года, распространяется на 50% быстрее, чем большинство других известных разновидностей вируса.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление главного эпидемиолога Южной Африки Салима Абдулу Карима.

Как отметил ученый, по результатам специального исследования, новый штамм коронавируса легче проникает и крепче держится в клетках человека. Кроме того, антитела от уже перенесенного коронавируса менее устойчивы к новой мутации, чем к другим.

Однако имеющиеся результаты исследований свидетельствуют о том, что эта разновидность коронавируса не является более опасной, чем другие

Новый штамм коронавируса стал главной причиной возникновения второй волны пандемии COVID-19 в ЮАР, в начале января количество новых случаев заболевания в стране превысило 21 тысячу в течение суток.

Однако в настоящее время нет подтверждений, что новые варианты коронавируса более устойчивы к вакцине. В частности, у Pfizer уже подчеркнули, что их вакцина, вероятно, эффективная против новых мутировавших штаммов, выявленных в Южной Африке и Великобритании.

Ранее сообщалось, что новая мутация COVID-19 из Южно-Африканской республики меняется с каждой передачей. Вариант коронавируса под названием 501.V2 выявляет слабые места иммунной системы каждого отдельного человека.