Президент США Джо Байден решил поднять налоги для богатых почти вдвое, чтобы профинансировать план поддержки американских семей стоимостью в $1 триллион.

Джо Байден представит план Конгрессу 28 апреля, пишет Лига со ссылкой на Bloomberg.

Эти деньги пойдут на выплаты по уходу за детьми, всеобщее школьное образование и оплачиваемый отпуск.

По мнению президента, такая мера позволит увеличить налоговые сборы с богатых американцев, крупных компаний и корпораций. Максимальная предельная ставка подоходного налога увеличится с 37 до 39,6 процента, а налог на прирост капитала почти удвоится. Он вырастет до 39,6 процента для тех, кто получает более миллиона долларов (в настоящее время он равен 20 процентам).

Фондовый рынок отреагировал на возможное повышение налогов для богатых резким снижением индексов. Индекс S&P 500 упал почти на 1% к закрытию торгов. По данным Bloomberg, доходность десятилетних казначейских облигаций упала до 1,54% с дневного максимума 1,59%.

Бывший глава финансового комитета сената США, республиканец Чак Грассли раскритиковал план Джо Байдена. Политик считает, что такие меры сократят инвестиции и вызовут безработицу.

Наопомним, в январе Джо Байден представил проект мер по стимулированию американской экономики, пострадавшей из-за последствий пандемии коронавируса.



