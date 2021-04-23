Минагрополитики предлагает установить ставку 14% НДС на все виды сельхозпродукции без исключений для удешевления социально значимых продуктов питания.

Об этом написал в Facebook министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

— Ответственная государственная политика в данном случае — это системные меры по снижению цен на все социально значимые продукты питания, которые входят в продуктовую корзину украинского потребителя. Во всем мире и, прежде всего, в ЕС это достигается введением пониженной ставки НДС для таких продуктов. Наше предложение установить ставку 14% НДС на все виды с.г продукции без каких-либо исключений, — добавил Роман Лещенко.

При этом, министр раскритиковал идею ограничения экспорта подсолнечника.

— Это советские практики административного регулирования, которые в условиях рыночной экономики дают отрицательный эффект или сразу, или потом. Запрет экспорта подсолнечника является противоправной мерой, потому что согласно действующему законодательству основанием для его введения является нарушение рыночного равновесия. Однако, дефицита подсолнечника в Украине нет! При этом, запрет экспорта создает предпосылки для согласованных антиконкурентных действий — монопольного сговора, с которым государство как раз должно бороться, — подчеркнул Роман Лещенко.

Также глава Минагрополитики прокомментировал инициативу увеличить вдвое сумму фиксированного налога для IV группы плательщиков.

— Усиление налогообложения тех, кто и так платит, и отсутствие политики детенизации загоняет добросовестных фермеров в «тень», а бюджет получит отрицательную динамику в долгосрочной перспективе. Необходимо выводить землю из «тени», путем установления минимального налогового обязательства с гектара. Ведь теневой рынок — это 30% всего земельного банка страны, и именно там существует достаточный резерв для пополнения поступлений в бюджеты всех уровней. Только заставив платить налоги тех, кто сейчас от них уклоняется, государство получит право говорить об увеличении налоговой нагрузки на добросовестных налогоплательщиков, — отметил Роман Лещенко.

Ранее сообщалось, что Украина и Ливия согласовала двустороннюю форму ветеринарного сертификата на экспорт молока и молочных продуктов из Украины в Ливию. Таким образом, для украинских производителей молока и молочных продуктов открыт новый экспортный рынок.