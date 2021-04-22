Украина и Ливия согласовала двустороннюю форму ветеринарного сертификата на экспорт молока и молочных продуктов из Украины в Ливию. Таким образом, для украинских производителей молока и молочных продуктов открыт новый экспортный рынок.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

— Менее двух недель назад в Госпродпотребслужбе состоялась очень продуктивная встреча с Поверенным в делах государства Ливия в Украине — господином Бенисса Аделем, а уже сегодня имеем очень хорошую новость для украинских производителей молока и молочной продукции об открытии экспортного рынка, — рассказала глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Ранее обе страны согласовали формы международных ветеринарных сертификатов для экспорта из Украины в Ливию крупного рогатого скота, мяса птицы и продуктов из него. Также сегодня рассматривается возможность экспорта из Украины в Ливию подсолнечного масла, зерновой и плодово-ягодной продукции, отметили в ведомстве.

Напомним, в марте Украина возобновила экспорт мяса птицы в Европейский Союз, приостановленный зимой.