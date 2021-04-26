Вклад индустрии туризма в мировой ВВП в 2020 году из-за пандемии упал на 49,1% по сравнению с 2019 годом.

Об этом говорится в отчете Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), подготовленном совместно с Oxford Economics.

Отмечается, что до пандемии сектор туризма и путешествий создавал одно из четырех всех новых рабочих мест в мире, 10,6% всех рабочих мест (334 млн человек) и 10,4% мирового ВВП (9,2 трлн долл).

В отчете говорится, что сектор туризма в прошлом году понес убытки почти на 4,5 трлн долл.

— В 2020 году в индустрии туризма было потеряно 62 млн рабочих мест (-18,5%), в результате чего в отрасли осталось 272 млн сотрудников, — говорится в отчете.

В WTTC добавили, что угроза потери рабочих мест сохраняется, поскольку большинство пока поддерживаются государственными программами.

Ранее сообщалось, что согласно двум новым оценкам, основанным на данных Всемирного банка, мировой средний класс сократился впервые за десятилетия в прошлом году из-за пандемии COVID-19.