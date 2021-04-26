Компания Apple заявила, что инвестирует в США за следующие 5 лет 430 млрд долл — это на 20% больше, чем планировалось ранее.

Об этом сообщает Bloomberg.

Компания также перевыполнит свой 3-летний инвестиционный план 2018 года на 350 млрд долл.

Отмечается, что средства, в частности, будут направлены на кампус нового поколения в Северной Каролине и развитие беспроводных технологий 5G, а также — на датацентры, создание контента для Apple TV и на расчеты с американскими подрядчиками.

Сообщается, что кампус в Северной Каролине обойдется в более чем 1 млрд долл и позволит создать 3000 высококвалифицированных рабочих мест.

Как сообщалось, первый автомобиль от Apple вряд ли выйдет раньше 2024 года — компании нужно время, чтобы буквально с нуля наладить производство.