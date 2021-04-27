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Брюссель разрабатывает новые законодательные акты, которые помогут Европейскому союзу защититься от недобросовестных инвесторов в лице Китая и России.
Об этом передает Financial Times.
Законопроекты стун препятствием для китайских государственных инвесторов в европейские экономики, новые изменения вводятся в напряженную секунду для отношений ЕС с Пекином. Это произошло после того, как ЕС и Китай заключили предварительное соглашение по сотрудничеству в конце последнего года, однако ратификация соглашения еще не окончена.
У ЕС уже есть некоторые инструменты для работы с международными субсидиями, а также средства защиты торговли и проверки международного финансирования для борьбы с потенциальными угрозами безопасности.
Члены ЕС опасаются, что субсидии из стран, не входящих в ЕС, способствуют приобретениям в Европе фирм и компаниям, которые угрожают внутренней безопасности альянса.
В соответствии с новым законодательством регуляторы ЕС получат право вмешиваться в поглощения фирм Европейского союза или в заявки на государственные закупки, когда они подпитываются государственными субсидиями Китая или РФ.
Согласно новой системе, наиболее крупные предложения о поглощениях или закупках должны согласовываться в европейскими регуляторами заранее. Речь идет о поглощении фирм стоимостью как минимум в 500 миллионов евро.
Фирмы, которые не буду сообщать о сделках или ккрупных инвестициях из недружественных стран, будут штрафоваться, а европейские финансовые регуляторы могут открыть расследования и запрашивать информацию в любых инстанциях.
Ранее НикВести сообщали, что торговая борьба между США и Китаем за глобальное влияние закончилась не в пользу Америки по данным за 2020 год – Китай превратился в главного торгового партнера Европейского союза.
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Брюссель разрабатывает новые законодательные акты, которые помогут Европейскому союзу защититься от недобросовестных инвесторов в лице Китая и России.
Об этом передает Financial Times.
Законопроекты стун препятствием для китайских государственных инвесторов в европейские экономики, новые изменения вводятся в напряженную секунду для отношений ЕС с Пекином. Это произошло после того, как ЕС и Китай заключили предварительное соглашение по сотрудничеству в конце последнего года, однако ратификация соглашения еще не окончена.
У ЕС уже есть некоторые инструменты для работы с международными субсидиями, а также средства защиты торговли и проверки международного финансирования для борьбы с потенциальными угрозами безопасности.
Члены ЕС опасаются, что субсидии из стран, не входящих в ЕС, способствуют приобретениям в Европе фирм и компаниям, которые угрожают внутренней безопасности альянса.
В соответствии с новым законодательством регуляторы ЕС получат право вмешиваться в поглощения фирм Европейского союза или в заявки на государственные закупки, когда они подпитываются государственными субсидиями Китая или РФ.
Согласно новой системе, наиболее крупные предложения о поглощениях или закупках должны согласовываться в европейскими регуляторами заранее. Речь идет о поглощении фирм стоимостью как минимум в 500 миллионов евро.
Фирмы, которые не буду сообщать о сделках или ккрупных инвестициях из недружественных стран, будут штрафоваться, а европейские финансовые регуляторы могут открыть расследования и запрашивать информацию в любых инстанциях.
Ранее НикВести сообщали, что торговая борьба между США и Китаем за глобальное влияние закончилась не в пользу Америки по данным за 2020 год – Китай превратился в главного торгового партнера Европейского союза.