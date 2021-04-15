Торговая борьба между США и Китаем за глобальное влияние закончилась не в пользу Америки по данным за 2020 год – Китай превратился в главного торгового партнера Европейского союза.

Об этом пишет Wall Street Journal.

Китаю получилось достичь таких показателей благодаря медицинскому оборудованию и электронике, которую он экспортировал в Европу во время пандемии.

Основная часть товаров прибывают в Европу через новый торговый коридор, состоящий из железных дорог, узловых аэропортов и портов, построенных при поддержке Китая, часто в рамках китайской инициативы «‎Один пояс, один путь», направленной на тесную привязку и переориентацию Европы на китайские производственные мощности.

Число грузовых поездов, курсирующих между Китаем и Европой, превысило 12,4 тысячи в прошлом году, что на 50% больше, чем в 2019 году, и в семь раз больше, чем в 2016 году. Спрос на поезда был настолько высок, что грузовые компании ввели лотерейную систему распределения мест.

В Дуйсбурге, западногерманском сталелитейном городе, торговля с Китаем в прошлом году выросла на 70%. Новый железнодорожный терминал, частично построенный китайской компанией Cosco Shipping Holdings Co, поможет расширить торговлю c Китаем еще на 40% - до 100 поездов в неделю.

Китайские инвестиции поддерживают 23 тысячи рабочих мест в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия.

В Льеже, бельгийском городе, объемы авиаперевозок выросли на 50% за два года с тех пор, как китайский гигант электронной коммерции Alibaba выбрал этот город в качестве своего европейского хаба.

Расширение аэропорта за последние два года создало около 1000 рабочих мест в регионе с высоким уровнем безработицы.

Самолеты и поезда обратно в Китай заполняются европейскими товарами, в том числе сухим молоком, кожевенными изделиями, лососем и сырами. Самолеты, которые раньше возвращались пустыми, теперь заполнены на 80%.

США предупреждают, что Китай заманивает слабых партнеров в долговые узы, чтобы повесить на страны политические обязательства, КПК эти обвинения отвергает.

Напомним, Китай ограничивает деятельность иностранных банков: новые правила направлены на регуляцию денежных поток конкурентов китайских банков, чтобы создать преимущество и сделать международные фирмы более зависимыми от местных кредиторов.