Российский трубоукладчик Академик Черский начал работу над строительством газопровода Северный поток-2 в водах Дании.

Теперь газопровод строят два судна, сообщает российский Интерфакс со ссылкой на компанию-оператора проекта Nord Stream 2.

— Судно Академик Черский приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании. Баржа Фортуна продолжает трубоукладку. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями, – заявили в Nord Stream 2.

Академик Черский оборудован системой динамического позиционирования. Это способствует более быстрой укладке труб. При этом судно Фортуна для позиционирования использует якорь, что замедляет работу.

Академик Черский может попасть под санкции США. В мае Государственный департамент США должен принять решение, включать судно в санкционный список или нет.

Северный поток-2 – российский газопровод, который строится в обход Украины с 2018 года. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда обсудили, как совместно противодействовать завершению строительства российского газопровода Северный поток-2.