За рубежом средняя зарплата почти вдвое выше, чем на аналогичных должностях в Украине.

Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщает платформа OpenDataBot со ссылкой на данные Jooblе.

Отмечается, что самыми популярными странами среди украинских заробичан являются Польша, Чехия, Германия, Литва и Латвия.

Работодатели из ЕС в основном ищут в Украине водителей, дальнобойщиков, разнорабочих, упаковщиков и грузчиков.

Например, в Украине дальнобойщик может получать до 30 тысяч гривен, тогда как за рубежом ему заплатят до 75 тысяч гривен.

По словам руководителя направления по работе с партнерами Jooble Елены Кирильевниной, работодатели из стран Евросоюза часто обеспечивают украинских работников проживанием, обедами, иногда даже трансфером до рабочего места и спецодеждой, чтобы человек имел возможность привезти домой больше денег.

Ранее в Финляндию чартерным рейсом организованным по просьбе финских фермеров вылетели на уборку клубники украинские заробитчане.