Министерство юстиции выбрало компанию, которая защитит украинские интересы на процессе по иску китайских инвесторов ПАО «Мотор Сич» к государству Украина.

Данные тендера были выложены на площадке государственных закупок Prozorro.

Так, юридическая фирма King & Spalding окажет Украине услуги по консультированию и представительству в международном процессе. За оказанные услуги компания получит из государства 370 тысяч долларов.

Победитель конкурса был выбран 28 апреля.

King & Spalding — международная корпоративная юридическая фирма с офисам в Северной Америке, Азии и Европе, на нее работают более 1110 юристов.

Ранее НикВести сообщали, что по данным главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, контрольный пакет акций предприятия «Мотор Сич» был куплен китайскими инвесторами в офшорах за более чем 700 миллионов долларов с существенными нарушениями.

А 23 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 11 марта о возврате ПАО «Мотор Сич» в собственность государства.