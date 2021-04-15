По данным главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, контрольный пакет акций предприятия «Мотор Сич» был куплен китайскими инвесторами в офшорах за более чем 700 миллионов долларов с существенными нарушениями.

Об этом глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

Политик отметил, что при покупке контрольного пакета акций китайские инвесторы не уплатили полагающийся сбор.

— Пока ситуация с «Мотор Сичью» выглядит так. Кто-то, назвавшись большим китайским инвестором, купил в офшорах контрольный пакет акций «Мотор Сич». Государство Украина про это знала «ноль». Потом пришел в Антимонопольный комитет, спустя год, и говорит – хочу получить разрешение на концентрацию. И в ходе расследования АМКУ выяснилось, что это связанные лица и они должны были попросить разрешения до того, как они уже купили, — описывает ситуацию нардеп.

Давид Арахамия также сообщил, что у дипломатов КНР спрашивали, являются ли это «государственной историей или частной».

— А «спустя еще некоторое время оказалось, что те люди, которые покупали, сейчас с браслетами, с ограничением свободы находятся в Китае и обвиняются в растрате в особо крупных размерах, поскольку кредиторами этой сделки были государственные банки, у которых возникли теперь претензии к этим людям, которые без разрешения купили этот завод, — рассказывает о новых обстоятельствах глава фракции.

Напомним, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что в парламенте в ближайшее время зарегистрируют законопроект о национализации ПАО «Мотор Сич».