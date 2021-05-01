Американское космическое агентство NASA заявило о приостановлении действия контракта стоимостью 2, 9 млрд долл на доставку людей на Луну, заключенного с SpaceX Илона Маска.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление NASA

Решение NASA означает, что компания SpaceX должна прекратить любую работу, связанную с контрактом, к пересмотру дела и принятию решения, которого ожидают не позднее 4 августа.

Напомним, компания SpaceХ в апреле этого года получила контракт на отправку астронавтов на Луну в 2024 году.