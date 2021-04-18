Компания SpaceХ, главой которой является Илон Маск, получила контракт на отправку астронавтов на Луну в 2024 году.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NASA.

«NASA выбрала SpaceX для возвращения нас (астронавтов — ред.) на Луну. Я очень рада нашему партнерству со SpaceX», — сказала руководитель программы NASA по доставке людей на Луну Лиза Уотсон-Морган.

Компания Маска получила контракт на 2,9 миллиона долларов, опередив такие крупные корпорации, как Blue Origin Джеффа Безоса, которая сотрудничает с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Darper и оборонный подрядчик Dynetics.

В NASA рассказали, что в будущем будут проводиться тестирования многоразового корабля Starship для обеспечения безопасности астронавтов.

Первый этап этой программы намечен на 2021 год. В рамках него запланирован беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. На втором этапе, в 2023 году, корабль облетит Луну уже с экипажем. Саму высадку на спутник NASA запланировало на 2024 год.

Программа «Артемида», в рамках которой запланирована высадка астронавтов на Луну, была запущена при администрации бывшего президента США Дональда Трампа и поддержана администрацией Джо Байдена. Одной из ее целей является отправка на спутник первой женщины. NASA ожидает, что программа станет ступенью к созданию постоянно обитаемого поселения на Луне.

К этой космической программе также присоединились Европейское космическое агентство (ESA), Япония, Канада, Австралия, Великобритания и ряд других стран.

Напомним, SpaceX хочет начать подключение транспортных средств — от автомобилей и грузовиков до самолетов и кораблей — к своей спутниковой интернет-сети Starlink.