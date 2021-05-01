На Николаевщине, на трассе Н-11 Днепр-Николаев устанавливают бетонное парапетное ограждение типа «Нью-Джерси» высотой 90 сантиметров.

Об этом сообщает пресс-служба «Укравтодора».

Подрядчик выполняет ремонтные работы на участке км314+000-319+335.

Сейчас на объекте дорожники устанавливают блоки барьерного ограждения, основное назначение которого - перенаправление автомобильного трафика, аварийная принудительная остановка в условиях потери контроля над автомобилем, а также минимизация рисков в случае ДТП.

— Барьерное ограждение парапетного типа «Нью-Джерси» существенно снижает последствия аварий на дорогах и риск опрокидывания транспортного средства при столкновении, обеспечивая максимальную безопасность движения водителей, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ближайшее время начнутся финальные работы по созданию верхнего слоя покрытия, фундамента под опоры электроосвещения, автопавильонов для остановки общественного транспорта, бордюрного ограждения кольцевой развязки, дорожных знаков и разметки.

Ранее при въезде в Николаев начали устанавливать площадки интеллектуальной системы автоматического взвешивания грузовиков в движении WIM.