С субботы, 1 мая, в Украине начинает работать «годовой продукт» - фиксированная цена на газ, которая будет действовать для украинцев следующие 12 месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что все бытовые потребители газа с сегодняшнего дня по умолчанию переведены на годовой контракт. Однако, газовым компаниям не запрещено предлагать гражданам и месячные тарифы на газ. Для перехода потребитель должен будет подать соответствующую заявку. Кроме того, потребитель имеет право перейти к другому поставщику газа в любой момент действия годовой цены.

Регулятор намерен позволить газопоставляющим компаниям самостоятельно принимать решения о том, разрешить ли потребителю снова вернуться на годовой контракт после перехода на месячную цену.

Также поставщик вправе решать, принимать ли обратно в обслуживание потребителя, который ушел к другому поставщику.

С 1 мая государственная компания НАК Нафтогаз Украины предлагает по годовому тарифному плану газ цене 7,96 грн / куб.м с НДС, без стоимости распределения. Однако в Кабмине ожидают, что Нафтогаз и другие компании летом снизят цены на годовой продукт, поскольку они заинтересованы бороться за потребителя.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что установленные правила позволяют газопоставщикам снижать цены в пределах годового продукта.

— Главная задача для правительства сегодня - это установить понятные, прозрачные и справедливые правила на этом рынке. Для этого с 1 мая в Украине начнет работать так называемый «годовой продукт». Это фиксированная цена на газ, которая будет действовать для украинцев следующие 12 месяцев, - отметил Денис Шмыгаль, добавив, что компании не смогут ее повышать.

Напомним, Нафтогаз установил годовой тариф на газ в размере 7,96 грн/куб. м (с НДС, без доставки). Другие поставщики также публикуют свои цены - не ниже, чем у Нафтогаза. Как известно, в уходящем отопительном сезоне газ для населения (с января) стоил 6,99 грн/куб. м.