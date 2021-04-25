Поставщики газа в Украине выставляют годовую цену услуги на уровне 7,99 гривен за кубометр, к концу апреля все газоснабжающие компании должны обнародовать свои годовые, фиксированные цены.

Об этом говорится на сайте gazpravda.com.ua.

Сейчас за кубометр газа просят от 7,99 гривен. В то же время сразу несколько компаний поставили высокие цены от 10,2 гривен до 13,5 гривен за кубометр.

Отметим, годовые тарифные планы будут действовать как базовые. Всех потребителей, которые до сих пор пользовались месячными предложениями, поставщики переведут на годовые продукты автоматически. Представлять дополнительные заявки не требуется.

Клиент по желанию сможет изменить годовой тарифный план на любой другой, так же, как можно изменить самого поставщика.

Ранее сообщалось, что в начале мая поставщики газа установят цену для населения и не будут повышать ее год.