Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 7 апреля окончательно приняла постановление о годовой цене на газ для населения. Все поставщики газа будут обязаны с 1 мая 2021 года установить базовую цену на год «по умолчанию» и не повышать ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания НКРЭКУ.

Все поставщики, которые намерены поставлять газ бытовым потребителям, обязаны до 25 апреля обнародовать на своих веб-сайтах цену на природный газ, которая будет действовать в течение года.

Базовое годовое предложение будет действовать с 1 мая по 30 апреля следующего года. Поставщик не имеет права в течение периода увеличивать цену газа.

Кроме базового годового предложения, поставщик имеет на другие коммерческие предложения, условия которых могут отличаться от цены и обязательных условий базового годового предложения.

Если бытовой потребитель хочет изменить условия путем выбора другого коммерческого предложения поставщика, он должен подать новое заявление-присоединение.

В случае смены потребителем базового годового предложения поставщика на другое коммерческое предложение этого поставщика или смены поставщика в течение срока действия одного годового базового предложения (с 1 мая по 30 апреля), поставщик имеет право отказать повторно поставлять покупателю природный газ в рамках базового годового предложения в текущем году (с 1 мая по 30 апреля).

Срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставки природного газа бытовому потребителю и продолжается до 30 апреля.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз снизил цену газа для производителей тепла.