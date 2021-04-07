|Скорость ветра:
|3.8 м/с
|Восход солнца:
|06:19
|Заход солнца:
|19:28
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|4.5 м/с
|Восход солнца:
|06:21
|Заход солнца:
|19:38
|Температура завтра:
|+8 C°
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 7 апреля окончательно приняла постановление о годовой цене на газ для населения. Все поставщики газа будут обязаны с 1 мая 2021 года установить базовую цену на год «по умолчанию» и не повышать ее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания НКРЭКУ.
Все поставщики, которые намерены поставлять газ бытовым потребителям, обязаны до 25 апреля обнародовать на своих веб-сайтах цену на природный газ, которая будет действовать в течение года.
Базовое годовое предложение будет действовать с 1 мая по 30 апреля следующего года. Поставщик не имеет права в течение периода увеличивать цену газа.
Кроме базового годового предложения, поставщик имеет на другие коммерческие предложения, условия которых могут отличаться от цены и обязательных условий базового годового предложения.
Если бытовой потребитель хочет изменить условия путем выбора другого коммерческого предложения поставщика, он должен подать новое заявление-присоединение.
В случае смены потребителем базового годового предложения поставщика на другое коммерческое предложение этого поставщика или смены поставщика в течение срока действия одного годового базового предложения (с 1 мая по 30 апреля), поставщик имеет право отказать повторно поставлять покупателю природный газ в рамках базового годового предложения в текущем году (с 1 мая по 30 апреля).
Срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставки природного газа бытовому потребителю и продолжается до 30 апреля.
Ранее сообщалось, что Нафтогаз снизил цену газа для производителей тепла.
|
Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 7 апреля окончательно приняла постановление о годовой цене на газ для населения. Все поставщики газа будут обязаны с 1 мая 2021 года установить базовую цену на год «по умолчанию» и не повышать ее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания НКРЭКУ.
Все поставщики, которые намерены поставлять газ бытовым потребителям, обязаны до 25 апреля обнародовать на своих веб-сайтах цену на природный газ, которая будет действовать в течение года.
Базовое годовое предложение будет действовать с 1 мая по 30 апреля следующего года. Поставщик не имеет права в течение периода увеличивать цену газа.
Кроме базового годового предложения, поставщик имеет на другие коммерческие предложения, условия которых могут отличаться от цены и обязательных условий базового годового предложения.
Если бытовой потребитель хочет изменить условия путем выбора другого коммерческого предложения поставщика, он должен подать новое заявление-присоединение.
В случае смены потребителем базового годового предложения поставщика на другое коммерческое предложение этого поставщика или смены поставщика в течение срока действия одного годового базового предложения (с 1 мая по 30 апреля), поставщик имеет право отказать повторно поставлять покупателю природный газ в рамках базового годового предложения в текущем году (с 1 мая по 30 апреля).
Срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставки природного газа бытовому потребителю и продолжается до 30 апреля.
Ранее сообщалось, что Нафтогаз снизил цену газа для производителей тепла.