В феврале 2021 года оптовая цена на природный газ для производителей тепла составит 6,841 гривен за кубометр (без учета НДС и расходов на транспортировку). Это почти на 7% ниже, чем в январе.

Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

В Нафтогазе пояснили, что ситуация в Украине соответствует европейскому тренду к уменьшению спроса на энергоносители из-за потепления.

«За последнюю неделю в Европе спотовые цены на газ снизились на 6%. В марте ожидается дальнейшее падение цен на европейских газовых хабах, которое определит вектор ценообразования и в Украине», – отмечают в компании.

Ранее сообщалось, что из-за разницы в тарифах в концу года убытки «Николаевоблтеплоэнерго» составят почти ₴400 млн