Предложенные резидентом Иваном Дуке налоговые реформы вызвали широкий общественный резонанс и протесты по всей Колумбии — реформу отозвали.

Об этом передает Al Jazeera.

В воскресенье, 2 мая, президент пообещал, что он попросит Конгресс «отозвать закон, предложенный министерством финансов, и срочно обработать новый закон, который примут после консенсуса, чтобы избежать финансовой неопределенности».

Предлагаемые реформы, которые, по утверждению правительства, были жизненно важны для стабилизации финансов Колумбии, поддержания ее кредитного рейтинга и финансирования социальных программ, вызвали широкий общественный гнев и протесты.

План включал новые или расширенные налоги на граждан и владельцев бизнеса, а также уравнивание налога с продаж на коммунальные услуги и некоторые продукты питания.

Но многие колумбийцы из рабочего класса, которые уже переживают экономический спад, связанный с коронавирусом, заявили, что реформы нанесут им слишком сильный удар.

— Мы здесь, чтобы сказать «нет» налоговым реформам. Нас, бедняков, грабят, а богатым все отдают, — сказал учитель Сол Мартинес во время акции протеста в столице страны Боготе в среду, 28 апреля.

Тем не менее, президент Колумбии в воскресенье заявил, что налоговая реформа остается необходимой.

Он сказал, что политические партии, местные власти, бизнес-лидеры и группы гражданского общества внесли ценные идеи за последние несколько дней.

По словам Ивана Дуке, существует консенсус в отношении необходимости введения временных налогов на бизнес и дивиденды, увеличения подоходного налога для самых богатых и усиления мер жесткой экономии государства.

Напомним, Колумбия направила полицейских и армейские подразделения в Кали, третий по величине город в стране, в котором развернулись основные протесты против спорной налоговой реформы.