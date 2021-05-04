Иски украинских компаний, которые потеряли собственность и прибыль из-за агрессии РФ на Донбассе и оккупации Крыма, поданы в более 12 коммерческих арбитражей.

Об этом пишет Экономическая правда.

По словам заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина, общая сумма претензий составила более 4,5 миллиарда долларов.

— Мы активно поощряем наши предприятия, которые потеряли свою собственность, потеряли доход, чтобы обращаться в арбитражи и отсуживать, отсуживать и еще раз отсуживать у российской стороны все, что они потеряли, — сказал Евгений Енин.

Он заверил, что процессы только начались, но уже есть первые положительные результаты.

— Если говорить о коммерческих арбитражах, у нас их более 12. По трех из них, как минимум, есть уже первые положительные решения. Это совокупно где-то примерно 250 миллионов долларов, — сказал замминистра.

Он добавил, что главные иски еще впереди, «тот же «Нафтогаз» успешно прошел юрисдикционную фазу». Евгений Енин отметил, что Россия пытается обжаловать решение коммерческих арбитражей.

— Но это не останавливает решения, вступившие в законную силу. Поэтому начисляется пеня, а все это ложится на плечи простого российского налогоплательщика, который в какой-то момент скажет: «А куда идут наши деньги?» И сколько бы российская сторона не оттягивала наступление последствий, это все более и более удорожает цену, — считает замминистра.

По его словам, рано или поздно решение по этим и другими международным искам утяжелит ситуацию для РФ, «которая окажется в абсолютной изоляции».

— Все это рано или поздно приведет к тому, что мы восстановим мир на нашей земле. Мы докажем людям, что справедливость есть, и мы будем гордиться тем, что смогли сделать это, — резюмировал он.

Напомним, Министерство юстиции выбрало компанию, которая защитит украинские интересы на процессе по иску китайских инвесторов ПАО «Мотор Сич» к государству Украина.