Глава СНБО Алексей Данилов обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой проанализировать и направить в Аппарат СНБО структуру собственников всех энергетических и газовых компаний в Украине.

Об этом пишет в среду, 5 мая, LIGA.net со ссылкой на соответствующее письмо.

В документе сообщается о планах СНБО рассмотреть «вопросы ухудшения экономической ситуации в Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги».

Также Алексей Данилов попросил Дениса Шмыгаля подготовить для СНБО материалы о повышении в Украине коммунальных услуг и улучшении госрегулирования на рынках газа, электроэнергии и тепла.

Напомним, Нафтогаз установил годовой тариф на газ в размере 7,96 грн/куб. м (с НДС, без доставки). Другие поставщики также публикуют свои цены - не ниже, чем у Нафтогаза. Как известно, в уходящем отопительном сезоне газ для населения (с января) стоил 6,99 грн/куб. м.

Напомним, в Украине разработали три прототипа COVID-вакцин – секретарь СНБО.