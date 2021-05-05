Военная часть А0215 под Винницей заказала основательный комплекс ремонтных работ турбореактивных двигателей с форсажной камерой РД-33, АЛ-31Ф и агрегата КРД-99Б, которые устанавливают на Су-27 и МиГ-29. Это уже второй заказ ВВС за этот год.

Об этом пишет военный портал Defense Express.

Соответствующий тендер (с одним участником по умолчанию, поскольку единственным сертифицированным исполнителем этих услуг в Украине является ГП Луцкий ремонтный завод « Мотор») был обнародован на площадке государственных закупок ProZorro.

В тот же день был определен «победитель» — тот самый «Мотор» , который должен провести капитальный ремонт пары ТРДДФ РД-33 (устанавливаются на фронтовые истребители МиГ-29) и двух АЛ-31Ф (устанавливаются на истребители Су-27) и ремонт составляющей компонента авиационного двигателя АЛ-31Ф - агрегата КРД-99Б за 55 миллионов 641 тысячу 629 гривен.

Срок поставки починенных двигателей - до 1 октября 2021 Представитель участника ГП ЛРЗ «Мотор» (входит в состав оборонного концерна «Укроборонпром») подтвердил готовность госпредприятия выполнить капитальный ремонт по этим условиям (контракт пока не заключен).

Напомним, французские Rafale обновят украинский авиапарк, истребители советских времен будут списаны и заменены новейшими образцами техники.