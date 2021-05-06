Стоимость инженерного заграждения границы России по проекту «Стена» снизилась до 2,5 миллиардов гривен.
Об этом РБК-Украина рассказал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.
Первоначальные расчеты показывали цифру затрат в 4 миллиарда гривен. В 2021 году пограничники планируют потратить 338 миллионов гривен на проект.
— В прошлом году я видел новость, что Эстония хочет инженерно обустроить свою границу с РФ. Приведу две цифры. Протяженность границы между Эстонией и Россией по суше составляет 135 километров, на ее обустройство планируется потратить 130 миллионов евро. То есть стоимость обустройства границы чуть меньше 1 миллиона евро за погонный километр, — объяснил расчетную стоимость проекта Сергей Дейнеко.
В этом году на российско-украинской границе обустраивается противотанковый ров, контрольно-следовую полосу, рокадную дорогу и системе видеонаблюдения.
Система видеонаблюдения включает башни, на которые устанавливаются видеокамеры и тепловизоры, которые постоянно в формате 24/7 обеспечивают контроль за государственной границей.
— Это наиболее эффективная система, которая позволяет полностью исключить человеческий фактор. Камеру невозможно подкупить, она не заснет и не отвернется в нужный момент, — прокомментировал детали начальник Госпогранслужбы.
За все время работ обустроены около 400 километров противотанкового рва, 330 километров рокадную дороги, 70 километров колючей проволоки и 100 километров металлического забора.
— Мы завершаем работы по Харьковской области. Часть работ продолжалась по Черниговской области. В прошлом году обустроили один участок в Луганской области и проектно-изыскательские работы проводятся по Сумской области. Там инженерные работы еще не начинались, — раскрыл подробности Сергей Дейнеко.
Напомним, с начала строительства так называемой «Стены» на границе Украины и России в 2015 году до сих пор не готов ни один участок. В общей сложности нужно обустроить еще 1500 километров границы.
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Стоимость инженерного заграждения границы России по проекту «Стена» снизилась до 2,5 миллиардов гривен.
Об этом РБК-Украина рассказал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.
Первоначальные расчеты показывали цифру затрат в 4 миллиарда гривен. В 2021 году пограничники планируют потратить 338 миллионов гривен на проект.
— В прошлом году я видел новость, что Эстония хочет инженерно обустроить свою границу с РФ. Приведу две цифры. Протяженность границы между Эстонией и Россией по суше составляет 135 километров, на ее обустройство планируется потратить 130 миллионов евро. То есть стоимость обустройства границы чуть меньше 1 миллиона евро за погонный километр, — объяснил расчетную стоимость проекта Сергей Дейнеко.
В этом году на российско-украинской границе обустраивается противотанковый ров, контрольно-следовую полосу, рокадную дорогу и системе видеонаблюдения.
Система видеонаблюдения включает башни, на которые устанавливаются видеокамеры и тепловизоры, которые постоянно в формате 24/7 обеспечивают контроль за государственной границей.
— Это наиболее эффективная система, которая позволяет полностью исключить человеческий фактор. Камеру невозможно подкупить, она не заснет и не отвернется в нужный момент, — прокомментировал детали начальник Госпогранслужбы.
За все время работ обустроены около 400 километров противотанкового рва, 330 километров рокадную дороги, 70 километров колючей проволоки и 100 километров металлического забора.
— Мы завершаем работы по Харьковской области. Часть работ продолжалась по Черниговской области. В прошлом году обустроили один участок в Луганской области и проектно-изыскательские работы проводятся по Сумской области. Там инженерные работы еще не начинались, — раскрыл подробности Сергей Дейнеко.
Напомним, с начала строительства так называемой «Стены» на границе Украины и России в 2015 году до сих пор не готов ни один участок. В общей сложности нужно обустроить еще 1500 километров границы.