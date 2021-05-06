Европейский союз готовится заключить с Украиной соглашение АСАА, которое позволит украинской продукции попадать на европейский рынок без дополнительной проверки.

О ходе встреч отчиталась пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Последние на данный момент переговоры состоялись 5 мая под председательством торгового представителя Украины Тараса Качки и при участии экспертов оценочной миссии ЕС и представителей Еврокомиссии.

— Экспертная рабочая группа провела, в общем, 18 онлайн заседаний, по результатам которых предоставлен ряд рекомендаций. Речь идет о необходимости расширения перечня документов ЕС для оценки с целью заключения Соглашения ACAA, новый формат таблиц соответствия законодательства Украины актам законодательства ЕС и усовершенствования переводов. Вместе с тем, европейские эксперты отметили, что за последние 10 лет Украина достигла значительных результатов во внедрении актов законодательства ЕС в приоритетных секторах, — прокомментировал Тарас Качка.

В частности, оценочная работа велась в направлении соответствия горизонтального и вертикального законодательства Украины по вопросам технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценки соответствия, аккредитации, рыночного надзора и защиты прав потребителей актам законодательства ЕС.

Европейская сторона, в свою очередь, отметила важность реализации проектов технической помощи в развитии инфраструктуры качества Украины. В ближайшее время состоятся дополнительные встречи относительно дальнейших шагов по привлечению технической помощи.

По результатам последней встречи от европейской стороны ожидается официальное завершение работы предыдущей оценочной миссии ЕС. Следующим шагом будет начало работы по получению мандата на проведение переговоров по заключению Соглашения АСАА.

Напомним, 27 января, в Минекономики прошла встреча заместителя министра по вопросам цифрового развития Игоря Дядюры с директором консульско-правового отдела Посольства Германии Карстеном Маер-Вифхаузеном и первым секретарем посольства Франком Мюллером.