С 5 мая Укрпочта увеличила лимиты на выдачу наличных втрое — лимит выдачи наличных с платежной карточки через POS-терминал теперь составляет от 50 гривен до 15 тысяч гривен за одну операцию.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что снятие наличных с карточек бесплатное, однако комиссию за снятие может снимать банк-эмитент.

— Укрпочта входит в топ-7 компаний-эквайеров по количеству POS-терминалов. В отличие от остальных из этого списка, а это банки, POS-терминалы Укрпочты размещены в том числе в отделениях в небольших населенных пунктах с численностью от 2 тысяч человек, где нет банкоматов. И терминалы Укрпочты — едва ли не единственный способ снять наличные с карты. В планах компании на 2021 год расширение сети POS-терминалов, в том числе и для отделений в селах, чтобы обеспечить как можно большее количество клиентов доступом к финансовым и почтовым услугам, — заявил заместитель гендиректора Укрпочты по развитию сети Дмитрий Полищук.

POS-терминалами оборудованы автоматизированные отделения Укрпочты — это 3,2 тысяч отделений по всей Украине. В целом сеть POS-терминалов Укрпочты насчитывает 5000 единиц.

— За первый квартал 2021 года услугой снятия наличных через POS-терминалы клиенты Укрпочты воспользовались более 207 тыс раз на общую сумму 287 миллионов гривен, — добавили в компании.

Напомним, во втором квартале 2021 года «Укрпочта» планирует выпустить марку под названием «Николаевская астрономическая обсерватория. 200 лет со времени основания».