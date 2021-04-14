В втором квартале 2021 года «Укрпочта» планирует выпустить марку под названием «Николаевская астрономическая обсерватория. 200 лет со времени основания».

Об этом пишут на сайте Николаевского городского совета.

Спецгашение состоится в Киеве и Николаеве. Тираж эксклюзивной почтовой марки — 130 тысяч экземпляров, ее дизайн выполнила художница Ирина Медведовская.

Николаевская обсерватория является одной из старейших обсерваторий Восточной Европы, она основана в 1821 году, как морская. Здание включили в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО от Украины.

В настоящее время в обсерватории ведутся работы в областях динамики тел Солнечной системы, исследования объектов околоземного пространства, создание астрометрических каталогов звезд, астрономическое приборостроение и история астрономии.

Ранее сообщалось, что в течение 3 лет в Украине хотят реставрировать около 150 объектов истории, в этот список вошла и астрономическая обсерватория в Николаеве.

Кроме того, в мае прошлого года Национальный банк Украины планировал выпустить памятную монету номиналом 5 гривен с изображением этого исторического объекта. Ее ввели в оборот 10 февраля 2021.