Украинские правоохранители изъяли партию водки Атомик, изготовленную из чернобыльской воды и выращенных в районе зоны отчуждения яблок.

Об этом сообщает BBC News Украина.

Производитель чернобыльской водки сообщил, что полторы тысячи бутылок Атомик, которые должны были экспортировать в Великобританию, конфисковали со спиртзавода в Карпатах по запросу прокуратуры Киева.

— Похоже, нас обвиняют в использовании поддельных акцизных марок. Но это не имеет смысла, так как бутылки предназначены для британского рынка и маркируются акцизными марками Великобритании, — пояснил изданию один из основателей компании, профессор Джим Смит.

На сайте производителя сказано, что водку Атомик, которая позиционируется как самогон, разбавляют минеральной водой из глубокого водоносного горизонта, проходящего непосредственно под Чернобылем, примерно в 10 км к югу от АЭС.

Для изготовления зернового или плодового дистиллята используют сельскохозяйственные культуры, экспериментально выращенные в зоне отчуждения или рядом с ней. Яблоки для водки собирают возле села Народичи, рядом с Чернобыльской зоной.

Ученые уверяют, что водка из чернобыльских продуктов «не более радиоактивная, чем любая другая водка».

Напомним, в Черниговской области украинские пограничники задержали жителя Минска, в чьем автомобиле оказалось спрятано танковое оборудование - приборы наблюдения командира танка.