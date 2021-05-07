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Самая большая в мире ювелирная компания Pandora объявила, что перестанет продавать все добытые алмазы и переключится исключительно на продажу искусственных алмазов.
Об этом пишет портал Futurism.
Генеральный директор Pandora Александр Лачик заявил, что отказ от добычи алмазов – это «правильный поступок».
— По сути, мы можем добиться того же результата, что и природа, но по другой цене, — заявил он, отметив, что затраты составляют лишь около трети по сравнению с добытыми алмазами.
Добыча алмазов упала в прошлом году после пика в 2017 году. По данным издания, пандемия имела катастрофические последствия для алмазного рынка, в результате чего производство упало примерно на 18 процентов.
Бриллианты из лаборатории Pandora начинаются от 350 долларов и производятся в Великобритании. Компания надеется расширить свой рынок за пределы помолвок и свадеб благодаря более низкой цене.
— Мы пытаемся открыть это поле и сказать, знаете ли, с помощью предлагаемого нами типа уравнения ценности, вы можете использовать его каждый день, если хотите, — объяснил преимущества исскуственных алмазов Александр Лачик.
Напомним, на аукционе Sotheby's в Гонконге за 15,7 миллиона долларов продали редкий «безупречный» бриллиант весом в 102 карата.
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
Самая большая в мире ювелирная компания Pandora объявила, что перестанет продавать все добытые алмазы и переключится исключительно на продажу искусственных алмазов.
Об этом пишет портал Futurism.
Генеральный директор Pandora Александр Лачик заявил, что отказ от добычи алмазов – это «правильный поступок».
— По сути, мы можем добиться того же результата, что и природа, но по другой цене, — заявил он, отметив, что затраты составляют лишь около трети по сравнению с добытыми алмазами.
Добыча алмазов упала в прошлом году после пика в 2017 году. По данным издания, пандемия имела катастрофические последствия для алмазного рынка, в результате чего производство упало примерно на 18 процентов.
Бриллианты из лаборатории Pandora начинаются от 350 долларов и производятся в Великобритании. Компания надеется расширить свой рынок за пределы помолвок и свадеб благодаря более низкой цене.
— Мы пытаемся открыть это поле и сказать, знаете ли, с помощью предлагаемого нами типа уравнения ценности, вы можете использовать его каждый день, если хотите, — объяснил преимущества исскуственных алмазов Александр Лачик.
Напомним, на аукционе Sotheby's в Гонконге за 15,7 миллиона долларов продали редкий «безупречный» бриллиант весом в 102 карата.