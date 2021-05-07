Самая большая в мире ювелирная компания Pandora объявила, что перестанет продавать все добытые алмазы и переключится исключительно на продажу искусственных алмазов.

Об этом пишет портал Futurism.

Генеральный директор Pandora Александр Лачик заявил, что отказ от добычи алмазов – это «правильный поступок».

— По сути, мы можем добиться того же результата, что и природа, но по другой цене, — заявил он, отметив, что затраты составляют лишь около трети по сравнению с добытыми алмазами.

Добыча алмазов упала в прошлом году после пика в 2017 году. По данным издания, пандемия имела катастрофические последствия для алмазного рынка, в результате чего производство упало примерно на 18 процентов.

Бриллианты из лаборатории Pandora начинаются от 350 долларов и производятся в Великобритании. Компания надеется расширить свой рынок за пределы помолвок и свадеб благодаря более низкой цене.

— Мы пытаемся открыть это поле и сказать, знаете ли, с помощью предлагаемого нами типа уравнения ценности, вы можете использовать его каждый день, если хотите, — объяснил преимущества исскуственных алмазов Александр Лачик.

Напомним, на аукционе Sotheby's в Гонконге за 15,7 миллиона долларов продали редкий «безупречный» бриллиант весом в 102 карата.