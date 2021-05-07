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Украина использовала 13,2 миллиарда кубометров газа в осенне-зимний период 2020-2021 годов, что является рекордным показателем за семь лет.
Об этом сообщается на сайте Укртрансгаза.
К примеру, в прошлом году было использовано всего 6,1 миллиардов кубометров газа. Отмечается, что сезон отбора газа завершился 30 апреля с запасами 15,1 миллиардов кубометров, что на 8,3% меньше по сравнению с прошлым годом.
При этом 4,6 миллиардов кубометров газа хранят в украинских ПХГ иностранные трейдеры.
Отметим, в 2020 году потребление газа упало в Украине на 2,7 миллиардов кубических метров: население сократило потребление на 1,3 миллиарда кубометров, а промышленность — на 1,4 миллиарда.
Напомним, с субботы, 1 мая, в Украине начал работать «годовой продукт» — фиксированная цена на газ, которая будет действовать для украинцев следующие 12 месяцев.
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
Украина использовала 13,2 миллиарда кубометров газа в осенне-зимний период 2020-2021 годов, что является рекордным показателем за семь лет.
Об этом сообщается на сайте Укртрансгаза.
К примеру, в прошлом году было использовано всего 6,1 миллиардов кубометров газа. Отмечается, что сезон отбора газа завершился 30 апреля с запасами 15,1 миллиардов кубометров, что на 8,3% меньше по сравнению с прошлым годом.
При этом 4,6 миллиардов кубометров газа хранят в украинских ПХГ иностранные трейдеры.
Отметим, в 2020 году потребление газа упало в Украине на 2,7 миллиардов кубических метров: население сократило потребление на 1,3 миллиарда кубометров, а промышленность — на 1,4 миллиарда.
Напомним, с субботы, 1 мая, в Украине начал работать «годовой продукт» — фиксированная цена на газ, которая будет действовать для украинцев следующие 12 месяцев.