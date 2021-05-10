Глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай рассказал о планах космической программы на пять лет.

Об этом пишет Экономическая правда.

Владимир Тафтай сообщил о ключевых целях программы на пять лет:

Вступление в Европейское космическое агентство.

Создание украинского космодрома.

Создание спутниковой группировки семи украинских спутников.

Выход на орбиту первого спутника группировки, который будет готов в октябре и запущен в декабре 2022 года. Запуск состоится с пусковой площадке SpaceX.

На данный момент спутник уже составлен и проходит перечень испытаний и проверок. Это один из совместных проектов с Европейским космическим агентством, он будет включен в европейской программы Коперникус по обмену спутниковыми данными.

Ранее Владимир Тафтай сообщал, что сам по себе спутник не попадает в космос. Его нужно установить на ракете, запустить, спутник должен отделиться от ракеты и улететь в нужном направлении, чтобы занять нужную орбиту. Система отделения спутника от ракеты (так называемый адаптер – прим.), с помощью которой спутник крепится к ракете и обеспечивающий его отстрел в нужном направлении на орбите.

Спутники будут ориентированы на дистанционное зондирование, то есть это фотографирование поверхности Земли из космоса.

Цели спутников:

Оборона.

Экономическая безопасность.

Раннее выявление катастроф (пожаров, наводнений).

Прогнозирование урожаев.

В интервью также указывается, что спутники ориентированы на реализацию задач центральных органов исполнительной власти.

Напомним, астрономы Гарварда и Университета Аризоны (США) создали карту самой удаленной области нашей галактики Млечный Путь: гало. Помогли им в этом данные о наблюдениях телескопов ЕSA и NASA.