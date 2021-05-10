Глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай рассказал о планах космической программы на пять лет.
Об этом пишет Экономическая правда.
Владимир Тафтай сообщил о ключевых целях программы на пять лет:
На данный момент спутник уже составлен и проходит перечень испытаний и проверок. Это один из совместных проектов с Европейским космическим агентством, он будет включен в европейской программы Коперникус по обмену спутниковыми данными.
Ранее Владимир Тафтай сообщал, что сам по себе спутник не попадает в космос. Его нужно установить на ракете, запустить, спутник должен отделиться от ракеты и улететь в нужном направлении, чтобы занять нужную орбиту. Система отделения спутника от ракеты (так называемый адаптер – прим.), с помощью которой спутник крепится к ракете и обеспечивающий его отстрел в нужном направлении на орбите.
Спутники будут ориентированы на дистанционное зондирование, то есть это фотографирование поверхности Земли из космоса.
Цели спутников:
В интервью также указывается, что спутники ориентированы на реализацию задач центральных органов исполнительной власти.
Напомним, астрономы Гарварда и Университета Аризоны (США) создали карту самой удаленной области нашей галактики Млечный Путь: гало. Помогли им в этом данные о наблюдениях телескопов ЕSA и NASA.
Глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай рассказал о планах космической программы на пять лет.
Об этом пишет Экономическая правда.
Владимир Тафтай сообщил о ключевых целях программы на пять лет:
На данный момент спутник уже составлен и проходит перечень испытаний и проверок. Это один из совместных проектов с Европейским космическим агентством, он будет включен в европейской программы Коперникус по обмену спутниковыми данными.
Ранее Владимир Тафтай сообщал, что сам по себе спутник не попадает в космос. Его нужно установить на ракете, запустить, спутник должен отделиться от ракеты и улететь в нужном направлении, чтобы занять нужную орбиту. Система отделения спутника от ракеты (так называемый адаптер – прим.), с помощью которой спутник крепится к ракете и обеспечивающий его отстрел в нужном направлении на орбите.
Спутники будут ориентированы на дистанционное зондирование, то есть это фотографирование поверхности Земли из космоса.
Цели спутников:
В интервью также указывается, что спутники ориентированы на реализацию задач центральных органов исполнительной власти.
Напомним, астрономы Гарварда и Университета Аризоны (США) создали карту самой удаленной области нашей галактики Млечный Путь: гало. Помогли им в этом данные о наблюдениях телескопов ЕSA и NASA.